Era nell'aria già da tempo, ma ieri possiamo dire che è arrivata l'ufficialità. Dopo il match con il Brescia,: "Se si intende vedere un’organizzazione collettiva come quella di alcune formazioni che ho allenato negli anni scorsi, quella. Alla Juve ci sono giocatori individualmente fortissimi, che esprimono il meglio in questo modo, giocando da solisti".A onor del vero, già nella conferenza di presentazione del"Bisogna arrivare a innescare la propria filosofia di calcio, ma più sali nella scala dei valori più bisogna rispettare le caratteristiche dei giocatori". Si trattava però di un ingresso in punta di punta di piedi in un ambiente nuovo. In quel momento era giusto portare rispetto e cautela, ma sotto sottoE ora sappiamo anche che, secondo lui, non accadrà mai.Quando in squadra c'è un re, l'allenatore non può essere il re.. Ieri, il tecnico è arrivato a una conclusione che a noi sembrava ovvia fin dal 13 novembre : "Ronaldo è un centravanti che parte decentrato". E già questo basterebbe a smontare le illusioni di Sarrismo: CR7, per la sua storia e la sua forza, in campo va dove vuole, dove lo portano l'istinto e il fiuto per il gol., all'allenatore spetta solo il compito di mettere la squadra nelle migliori condizioni per servirlo al meglio, cosa che comunque non si è ancora vista.Entrambi sul piede di partenza in estate, e poi rimasti giocoforza alla Juve, i due argentini rappresentano un ulteriore problema nell'ottica sarriana. Perchésono sì compatibili fra di loro, e lo hanno dimostrato nelle stagioni 2016-17 e 2017-18, ma lo sonoo quando lo fanno entrambi, in unche forse ha visto la sua fine la sera della sconfitta con il Napoli.Pronti via e Sarri ha fatto subito fuori quello che nella parte finale della scorsa stagione era stato il miglior centrocampista della rosa,. L'allenatore, e ha fatto di. Il bosniaco è partito bene, con un inizio stagione esaltante. Poi, fra acciacchi e contromisure trovate dagli avversari, senza che al contempo Sarri orchestrasse delle contromosse,che la Juve aveva mostrato con l'Inter, contro il Napoli all'andata e a Madrid contro l'Atletico.Detto questo,. Da Sarri invece ci si aspettavano risultati e gioco. Che non è arrivato e che, ce lo dice proprio Sarri, non arriverà mai.