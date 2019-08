Si parla di un Sarri dimezzato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. Si usa questo termine, dimezzato, appunto, dopo aver fatto la conta degli allenamenti guidati dal tecnico bianconero durante il precampionato.



POCHI ALLENAMENTI - La tournée asiatica prima e la polmonite poi hanno portato a meno di 25 le sedute di training nelle quali l’allenatore toscano ha potuto conoscere giocatori, capirne le qualità ed i difetti e su di essi imbastire il lavoro tattico (centrale nelle intenzioni del tecnico bianconero) per far arrivare pronta la squadra all’inizio della stagione. Bloccato a casa, o in ufficio, dalla malattia, Sarri ha dovuto passare il testimone ai propri collaboratori ma, conoscendo il personaggio, vi è comunque una sostanziale differenza nell’approccio al lavoro. Quando in allenamento il tecnico vede qualcosa che non funziona, si agita, sbraita, urla e vuole riprovare e riprovare finché non è raggiunta la perfezione.



PROBLEMA MERCATO - A rendere la situazione ancora più delicata, vi è poi l’annoso problema del mercato in uscita della Juventus. Sono ancora troppi e troppo importanti i giocatori che, dichiarati fuori dal progetto tecnico, non hanno trovato una collocazione nel mercato: Dybala, Mandzukic, Higuain, Matuidi, Khedira, Emre Can sono i giocatori che hanno agitato o ancora agitano i pensieri del tecnico toscano. Abituato e maniacale nella cura dei dettagli, il tecnico sta vivendo un’estate alquanto tribolata tra pochi allenamenti, polmonite ed una rosa extralarge. Dopo Parma e Napoli il mister sarà pronto a riprendersi la Juve tutto intero, per ora è un Sarri dimezzato.