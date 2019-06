Altri passi avanti nella trattativa tra la Juventus e Maurizio; stando a quanto riportato da Goal.com, infatti, in mattinata c'è stato un incontro tra Paratici e l'entourage del tecnico ex Napoli. Era solo una questione puramente formale: come avevamo anticipato su IlBianconero.com , l'accordo è stato raggiunto sulla base di un contratto pluriennale da 7 milioni netti a stagione. Resta da trovare l'intesa definitiva col Chelsea che chiede 6 milioni di indennizzo.