Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa del tridente offensivo composto da Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo: "Quando ci sono contemporaneamente quei tre giocatori per noi è importante difendere molto alti. E' importante tenere pressione sulla palla, riconquistarla in zone alte di campo, dare continuità all'azione offensiva, quindi grande attenzione alle distribuzioni sotto la linea della palla nel momento in cui siamo in possesso palla e grande predisposizione mentale ad andare a coprire immediatamente la palla persa. Come abbiamo visto domenica è una soluzione che se stiamo altissimi e giochiamo noi ci può pagare, poi abbiamo visto che se siamo costretti ad abbassarci ci può creare qualche problema".