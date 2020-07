Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alla sfida di Champions League tra Juventus e Lione, in programma il 7 agosto allo Stadium: “Sarri trema”. Poi prosegue: “Se non rimonta il Lione, rischia la panchina”. Spazio anche per Paulo Dybala: “Ecco Dybala, maglia nuova e solidarietà”.



Anche Tuttosport dedica parte della sua prima pagina alla Joya: “Dybala, sì!”. Poi continua: “Juve, via alla missione Champions: la Joya ottimista sul recupero. Domani contro la Roma con la nuova maglia”.



Scopri nella gallery le prime pagine dei giornali in edicola!