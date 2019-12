La Supercoppa Italiana può essere il primo trofeo a livello professionistio di Maurizio Sarri in Italia. Il tecnico bianconero ha vinto la Coppa Italia di Serie D con il Sansovino nel 2003 ma a livello pro ancora non ha vinto niente nel nostro paese. A maggio ha alzato l'Europa League con il Chelsea battendo in finale l'Arsenal ma nella scorsa stagione ha giocato (e perso) altre due finali contro il Manchester City di Guardiola. Prima la Charity Shield (la Supercoppa inglese) persa 2-0, poi la finale di Coppa di Lega persa invece ai calci di rigore.