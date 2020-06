3









Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni Rai al termine dello 0 a 0 tra Juventus e Milan, che lancia i bianconeri in finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Chiaro che dopo tre mesi senza giocare, tornare in panchina è una bella sensazione, anche se poi ci manca l'apporto del pubblico. Giocare in queste condizioni non è semplice per nessuno. Sono molto soddisfatto per quello che ha fatto la squadra nei primi 30', anche in parità numerica. Dopo, siamo andati in calando, nei ritmi e nell'intensità mentale. Sorpreso che in parità numerica stavamo dominando la partita, tenendo in 25 metri l'avversario e giocando a uno due tocchi. Nella prima mezz'ora molto bene, dopo abbiamo perso i ritmi, cercando l'azione individuale. Aspetto positivo che nelle ultime due partite la squadra non ha concesso nulla agli avversari"



ANALISI - ​"Cosa si è rotto nella partita? Qualcosa si è rotto mesi fa, parliamo di giocatori che sono stati 70 giorni sul divano. Farli tornare alla piena efficienza fisica e mentale, non è facile. Questa se fosse precampionato sarebbe una partita di fine luglio, ma non lo è. Quando fai precampionato fai uno stop di trenta giorni, ma attivo , tra chi va a nuotare, chi a giocare a tennis, qui ne hanno fatti settanta di divano. Ci vorrà tempo, ma le premesse che ho visto stasera sono buone".



SU CR7 - ​"Ronaldo? Ho chiesto il sacrificio di giocare leggermente più centrale, lui ha accettato tranquillamente e questa per noi è una grandissima notizia. Come il resto della squadra ha giocato bene i primi trenta minuti, ha fatto la partita che doveva fare in questo momento. Non è abituato a sbagliare un rigore. E' stato sfortunato, ha preso il palo interno e qualche ripercussione mentale l'ha avuta, visto che sbaglia sempre poco. Lui è un giocatore talmente forte che può giocare anche cinque metri più laterale o cinque metri più dentro, non penso che questo faccia la differenza nelle prestazioni di questo grande giocatore".



DYBALA - "Valuto se mi fai 11 domande su 11 giocatori do sempre la stessa risposta: ho visto 30 minuti di livello, poi in calando. Vale per tutti".



SOSTITUZIONI - "Tre cambi? Lì ho fatto una cazzata. Con le cinque sostituzioni mi sono fatto prendere la mano, quando cambi tre giocatori in un colpo solo rischi di squilibrare la squadra, alla fine rischi di pagare ed è stato un momento in cui abbiamo perso di mano la partita".



CENTROCAMPO - ​"Bentancur in mezzo e Pjanic mezzala? Ci ho pensato spesso, ma ogni volta che ci penso mi sembra sempre un errore".



FINALE - "Chi voglio in finale tra Inter e Napoli? Che ti devo dire, l'importante è che ci siamo andati noi. Domani ci sarà questa partita che sarà bella, il risultato sembra a favore del Napoli, ma è ancora in bilico. La vedrò? Devo vedere Ciro che serata avrà. Quale Ciro? Quello peloso".



DOUGLAS COSTA - "Ancora quando l'ho tolto era uno dei più vivi. E' stata una sostituzione di paura, dopo 60 minuti. Dopo un mese che si allena con continuità sta crescendo di colpi".