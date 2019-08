Nonostante la polmonite che ne ha debilitato il fisico ed interrotto, temporaneamente, la gestione diretta, Maurizio Sarri è costantemente proiettato nel ruolo di tecnico della Juventus. Come riporta Tuttosport, Dopo le prime ore di “studio”, Sarri continua a recarsi quotidianamente allo Juventus Training Center della Continassa dove partecipa alla riunione tecnica con il resto dello staff. In quesi meeting Sarri organizza le sedute di allenamento, sedute, o parti di esse, che segue da dietro le vetrate del centro sportivo. Alla fine degli allenamenti, il tecnico riguarda le immagini che i droni hanno catturato durante la giornata per studiare i meccanismi in atto e gli eventuali accorgimenti da apportare. A fine giornata poi, il tecnico incontra a quattr’occhi il suo vice Martusciello cosi da poter analizzare il lavoro svolto ed impostare quello successivo.