Intervenuto in conferenza stampa dopo il match domenicale tra Lazio e Sassuolo, con i biancocelesti sconfitti 2 a 1, Maurizioè tornato a parlare della sua stagione allae della conquista dello. Ecco il suo pensiero: "Penso che quella vittoria sia stata sottovalutata da tutti perché era un gruppo a fine ciclo, anche le scelte successive fanno pensare in tal senso, con due giocatori andati negli Stati Uniti e un calciatore fenomenale comeche fa 4-5 partite all'Hertha e poi finisce la carriera perché il ginocchio non gli consente di andare avanti, ma anche altri. Era una situazione non semplice, una vittoria non scontata, sottovalutata. Ma è un'opinione mia".