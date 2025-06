Sarri torna in Serie A, c'è l'annuncio ufficiale

Sarri torna alla Lazio: l'annuncio

Sarri-Lazio, durata e cifre del contratto

Maurizioornerà ad allenare in Serie A dopo essere rimasto libero nell'ultimo anno e mezzo. Il tecnico toscano lo farà ripartendo da dove aveva lasciato, ovvero dalla Lazio. Sarà quindi un ritorno nella capitale per l'ex allenatore della Juventus, che si era dimesso nel marzo 2024 e al suo posto era arrivato proprio Igor Tudor.Il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, lo ha confermato tramite un'esclusiva di Adnkronos. "Lascia perdere quello che dicono a Firenze. Sarri ha già firmato. I contratti ce li ho io, ha firmato anche Lotito. Lasciali parlare, a Firenze, non c'è problema", le parole del dirigente, che ha aggiunto: " Giovedì viene per stabilire e programmare la stagione". Alla domanda se quindi si potesse ritenere chiusa l'operazione, il ds non ha esitato. "Sì, è andata. È sicuro al 100%".Sarri si lega alla Lazio fino al 2027 (con opzione 2028) e guadagnerà attorno ai 2,5 milioni di euro a stagione (più bonus di 500mila euro in caso di qualificazione in Europa League e di un milione in caso di Champions).