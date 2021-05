L'ex allenatore della Juventus, e tuttora a libro paga bianconero, Maurizio Sarri potrebbe tornare ad allenare in Premier League, a due anni di distanza dall'Europa League vinta alla guida del Chelsea. E per la precisione, sembra che tornerà proprio a lavorare nella capitale inglese. Secondo Sky Sports UK, infatti, per Sarri si è scatenato un derby del nord di Londra tra Arsenal e Tottenham! I Gunners lo ingaggerebbero in caso di esonero di Arteta, mentre gli Spurs sono in cerca di un post Mourinho (quest'ultimo peraltro andrà alla Roma, squadra a cui era accostato con insistenza lo stesso Sarri).