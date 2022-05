Il ritorno dell'ultimo re. Re scudetto, s'intende. Perché a parte il titolo, la stagione di Sarri alla Juventus non è stata certamente una piacevole avventura. Come racconta Tuttosport, il progetto, che in avvio destava curiosità, non poteva decollare perché il feeling con i protagonisti sul campo è stato troppo spesso problematico. A partire dal titolo "non festeggiato", secondo quanto dichiarato dallo stesso allenatore toscano.



IL RITORNO DI MAU - Sarri non si aspetta nulla, ha già detto alla stampa. Il riferimento è ai tifosi, ma forse anche più profondo. Sulla squadra inallenabile, sull'arrivo di Pirlo e su quanto successo, per TS a Sarri rimase la soddisfazione legata ai singoli: Cristiano Ronaldo non ha più segnato come fatto con lui (37 gol), Dybala è stato l'MVP della Serie A. Mancò a centrocampo, dove Pjanic non riuscì a toccare quei 150 palloni a partita. Ma 21 mesi fa, quando il divorzio fu ufficiale, forse non l'aveva pensato che sarebbe stato lui, l'ultimo ad alzare uno scudetto in bianconero.