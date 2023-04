Maurizioin conferenza stampa verso la gara tra Lazio e Spezia è tornato a parlare della Juventus. Le sue parole:"È un concetto che fa parte dello sport: azzerare e restare con le motivazioni alte. Domani ci aspetta una partita difficile in un campo difficile. Nelle ultime sei partite hanno perso solo una volta e in casa hanno battuto l’Inter. Ci sono dei grandissimi rischi, il primo è quello di non azzerare"."Il colmo è che noi siamo usciti con la sensazione di essere stati penalizzati. Il gol subito è irregolare, Rabiot colpisce Provedel. Un giocatore avversario doveva prendere 3-4 ammonizioni, il fallo su Zaccagni poi parliamone, l’inizio dell’impatto è sulla linea d’area di rigore. È un problema di Rocchi, diventano alibi troppo facile. Domani c’è Irrati, è un buon arbitro".