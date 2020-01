Molti ancora lo amano, per altri è il "traditore". Quello che è certo, però, è che i tifosi del Napoli non rimangono indifferenti al ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo. Da avversario, però: il suo arrivo alla Juve in estate ha fatto infuriare tanti suoi ex tifosi, che in occasione del posticipo di domenica sera gli hanno riservato un'accoglienza "particolare". -2 al matchday, Napoli si spacca aspettando Sarri.