Maurizio Sarri torna al San Paolo. Domenica, per lui, non sarà una partita come le altre. Ai piedi del Vesuvio è diventato un allenatore top, ha sfiorato lo scudetto, ha sfiorato "Il palazzo" come dicevano allora i tifosi azzurri. Domenica sera ci tornerà sulla panchina della Juve, una scena che solo un anno fa sarebbe stata impensabile. E c'è anche un retroscena raccontato oggi da Il Corriere dello Sport che parla proprio di un anno fa. Gli uomini di De Laurentiis gli avrebbero scritto: "Resta ancora un anno al Chelsea e poi torni qua". La storia è andata in maniera diversa e domenica sera s'incrocerà ancora, chissà che effetto farà al tecnico della Juve, chissà quale sarà la reazione dei tifosi del Napoli nel vedere ancora il comandante, stavolta vestito di bianconero.