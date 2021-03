A Rai Sport, l'esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato del possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli: "Vi do una notizia su Maurizio Sarri e sono sicuro che lo stesso allenatore non avrà nulla da ridire e non potrà smentire: il mister toscano, qualora il presidente Aurelio De Laurentiis lo chiamasse, non rifiuterebbe di incontrarlo. Sarebbe quindi propenso anche a prendere un caffè con il patron degli azzurri. La verità, e nessuno può dire il contrario, è che ai partenopei Napoli e i napoletani mancano tantissimo. Vedremo quello che accadrà al termine della stagione".