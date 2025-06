Sarri torna a parlare di Juventus: 'La squadra più difficile da allenare'

Getty Images

Prima di iniziare la sua nuova avventura da allenatore della Lazio (la seconda in biancoceleste), Maurizioè stato protagonista di un “clinic” formativo a Castiglione della Pescaia, presso il Valletta Beach Club. Il tecnico ha risposto ad alcune domande durante l'evento ed è tornato anche a parlare della stagione sulla panchina della Juventus.“Il Psg ha dato una lezione al mondo: ha mandato via i top player, ha abbassato il monte ingaggi, ha comprato dei giovanissimi e ha avuto coraggio. E ha vinto dove Messi e Neymar non avevano vinto”.

“È stata la squadra più difficile da allenare perché era asimmetrica. Abbiamo vinto grazie ai più freschi, come Bentancur”Abbiamo sempre fatto la corsa sull’Inter, perché la Lazio, giocando ogni tre giorni, non aveva la rosa per competere fino in fondo”