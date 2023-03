L'ex allenatore della Juve Maurizio Sarri è tornato a parlare dei bianconeri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Az.'Il mio Napoli ha perso un campionato a 91 punti, non era mai successo. Qualcuno ha detto che le squadre in zona Champions non stanno correndo, ma non è vero, sono in linea con l’anno scorso. C’è l’anomalia del Napoli quest’anno, che abbiamo vissuto in passato con la Juventus. Il nostro campionato è molto competitivo, un po’ meno nei confronti della Premier League, ma il differenziale economico è troppo netto'.