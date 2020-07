"Come si fa a metterein panchina?". La domanda è universale, non filosofica: semplicemente pratica. Non trovava risposta perché a rispondere sarebbe stato soltanto il campo: Paulo, il numero dieci, il giocatore più decisivo dopo il lockdown, non avrebbe dovuto giocare la sfida che potrebbe consegnare virtualmente lo scudetto alla. Contro la Lazio,gli aveva preferito ancora Gonzalo, alla seconda di fila dal primo minuto; esterno destro sarà Douglas Costa, dal lato opposto ci sarà Poi l'infortunio del Pipita e la nuova occasione: ma sui social sono stati comunque impietosi.