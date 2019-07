Il primo contatto, seppur in via ufficiosa: De Ligt e Sarri si sono sentiti via telefono, con il fine di conoscersi, capirsi e soprattutto di studiare il progetto che ha in mente una Juve sempre più ambiziosa. A raccontarlo è stato Sky Sport: il retroscena è succoso, e la novità è che il contatto tra i due è stato lungo e molto proficuo.



SCELTA DI MATTHIJS - Pare inoltre che sia stato lo stesso calciatore a richiedere questa telefonata: il centrale vuole capire come si muoverà la Juve, se avrà la possibilità di recitare un ruolo da protagonista sia nell'undici che negli obiettivi totali dell'intero gruppo. Rinforzato da questo pazzo mercato, ma che resta ancora in attesa di un grande colpo. Che corrisponde proprio al nome di De Ligt. Niente paura: è questione di tempo. E di piacersi.