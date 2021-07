L’ex allenatore della Juventusha parlato a Lazio Style Channel di un aspetto che gli era mancato negli ultimi mesi sulla panchina del club bianconero. Il tecnico toscano, infatti, a Torino ha allenato nella stagione 2019/2020, quella sospesa per Covid e ripartita in estate senza tifosi allo stadio:Gli ultimi mesi da allenatore li ho fatti senza pubblico ed è stato molto triste. Anche perché nella mia idea di calcio in settimana si lavora sia per vincere sia per far divertire il pubblico allo stadio. Rivedere tanta gente qui vicino a noi in ritiro mi ha fatto tornare l’entusiasmo".