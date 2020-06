Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato così' della situazione legata a Gonzalo Higuain, nella conferenza stampa di oggi. Ecco le sue parole: ​"Ha fatto parte dell'allenamento con la squadra, ieri era con la squadra. Giocatore in questo momento spendibile per lo spezzone di partita, iniziale o finale vediamo. Come sta dal punto di vista mentale? Lui è un sensibile, quindi tutto quello che gli è successo a livello personale e globale l'ha lasciato molto disturbato, le condizioni familiare e quello che è successo lo hanno toccato in maniera particolare. Nel momento di rientro non era neanche giusto pensare al calcio in questo momento. Sopra ha messo questo piccolo infortunio su una vecchia cicatrice che l'ha ulteriormente disturbato. Quando ha iniziato a star meglio ha ritrovato anche la voglia di inizio stagione, potrebbe essere importante perché il giocatore è importante. Ha segnato meno gol, ma per noi è stato importante"