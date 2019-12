Maurizio Sarri ha parlato dal teatro Garibaldi di Figline per i 100 anni del club toscano, svelando tra le altre cose la sua passione per un altro sport che non è il calcio: “Io sono strano, faccio l’allenatore di calcio ma se in tv c’è una partita e una tappa del tour de France io guardo il tour. Non ce la faccio, se ci sono i mondiali chiamo il ct dell'Italia Cassani perché voglio sapere tutto. Questo me l’ha insegnato certamente mio padre e poi mi ha insegnato il valore della vita, senza parlare”. QUI LE SUE PAROLE RILASCIATE DURANTE L'EVENTO.