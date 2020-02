Your browser does not support iframes.

Tuttosport squilla come una sveglia nella sua prima pagina odierna. La foto più grande, infatti, è tutta per Maurizio Sarri, con il tecnico della Juventus che si trova ad affrontare il primo vero momento di crisi d'identità da quando è arrivato a Torino. La sconfitta con il Verona ha creato una frattura che potrebbe ripercuotersi nel futuro, specialmente ora che l'Inter ha recuperato i punti persi in classifica. "Grande Inter, Juve presa", infatti, è il titolo in taglio alto del quotidiano piemontese, che sottolinea la grande rimonta dei nerazzurri nel derby contro il Milan.