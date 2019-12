Maurizio Sarri, a margine dell'evento a Figline, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla Supercoppa persa contro la Lazio. "Siamo arrivati con poche energie le abbiamo pagate - le sue parole -. Abbiamo perso senza tridente, ora la Lazio è in condizione psicofisica straordinaria e gli episodi in questi frangenti è difficile. Se dovesse continuare per mesi e mesi a questi livelli, la Lazio diventa fortissima. Ma noi dobbiamo pensare solo a noi".