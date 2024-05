Maurizio, in un'intervista rilasciata a, ha risposto a delle domande relative alla sua esperienza di un solo anno sulla panchina della(l'anno dello stop a causa del Covid) e perso una finale di Coppa Italia contro il Napoli. Di seguito le sue parole,SARRI - “Il fatto che la Juve non è allenabile tra virgolette, io non l’ho mai detto. Mi è stato attribuito questo virgolettato, va inserito in un contesto del club che vinceva da otto anni consecutivi. Il campionato veniva dato per scontato, il club faceva passare l’idea che dovessimo vincere la Champions; in realtà in Europa eravamo il dodicesimo fatturato, c’erano undici squadre che spendevano di più. Mi sembrava un po’ troppo ottimistico. Poi che si voglia vincere lo stesso è innegabile, che si sbandieri l’obbligo all’esterno è meno comprensibile”.