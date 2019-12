Maurizio Sarri, nella conferenza stampa post partita, ha toccato alcuni aspetti su Samp-Juve. Tra questi, la reazione di Higuain alla sostituzione. Ecco le sue parole: "Non lo so, non mi interessa. Il giocatore quando esce ha sempre qualcosa da borbottare, è bene passargli a 5 metri. Reazione normale. Sta giocando tanto in questo momento, nella ripresa l'ho visto un po' stanco e l'ho tolto. Chi s'arrabbia, s'arrabbia. Verranno dei momenti in cui qualcuno verrà tolto dal primo minuto. Perché magari le condizioni fisiche dei tre attaccanti non saranno queste e andranno fatte delle scelte. Rientra tutto nella normalità".