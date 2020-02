Giorgio Chiellini è tornato in campo. Il pubblico l'ha accolto in maniera meravigliosa, tra cori ed esultanze vere e proprie. Ma a rubare la scena è stato il 'pre'. E cioè come Giorgio è riuscito a convincere Sarri a 'rischiarlo'. "​Praticamente si è messo da solo, me lo sono ritrovato accanto che chiedeva: 'Quanto manca?'. Era da ieri che diceva, devo giocare, devo giocare. Ha fatto 6 mesi di sacrifici, inizia a stare meglio. E' vicino. Non mi ha messo pressione, si era tolto la tuta: "Quanto manca?", m'ha detto", il retroscena raccontato da Sarri a Sky Sport.