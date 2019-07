Maurizio Sarri ha parlato anche di mercato dopo la partita tra Juve e Tottenham: ​"Io non voglio occuparmi molto di mercato. Ho una visione del mercato inferiore rispetto a chi è addetto a farlo. Mi sembra che sia meglio che il mercato lo faccia chi lo deve fare. Abbiamo una rosa ampia in certe zone del campo e ristretta in altre. Parliamo di una situazione in cui ho sette giocatori a Torino infortunati e altri cinque che devono tornare a Torino. Qualcuno arriverà ma altri di certo se ne andranno".