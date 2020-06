di Francesco Guerrieri

Eppure una cosa positiva c'è stata. Cosa? Il possesso palla. Forse perché Sarri punta molto su questo aspetto, ma a far girare la palla la Juve è la squadra numero uno. Il problema (o uno dei problemi) è che il possesso della squadra spesso è sterile. Per non dire inutile. Il pallone gira, gira, gira; da una parte all'altra. Ma si tira pochissimo in porta. E questo, alla lunga, può portare a sconfitte come quella di stasera: nella quale una squadra ancora in fase di rodaggio, arrivava in area avversaria con fatica e difficilmente arrivava al tiro.



MOSSA NAPOLI - Se poi ci mettiamo che dall'altra parte c'era un Napoli che per i primi trenta minuti a pensato solo a difendere, allora il rischio che si metta male c'è. E infatti... Il risultato (0-0 al 90' e 4-2 ai rigori) nasconde una verità: Gattuso ha letto bene la partita, Sarri, probabilmente, come spesso capita, non è riuscito a esprimere il gioco che avrebbe voluto. "Tre mesi senza calcio pesano", dirà qualcuno. Sì, ma vale anche per gli altri. PROBLEMA KHEDIRA - Il problema del possesso palla è legato anche a una mancanza di inserimenti in area. Tridente Douglas-Ronaldo-Dybala: copia e incolla della scelta fatta con il Milan. In tutto e per tutto, anche negli errori. Perché così com'era successo contro i rossoneri, anche stavolta l'area avversaria è rimasta spesso vuota. E non è un caso che anche il centrocampo (Matuidi-Pjanic-Bentancur) fosse lo stesso di qualche giorno fa. Stavolta però Sarri aveva deciso di cambiare. Lo avrebbe fatto se Sami Khedira non si fosse infortunato costringendo l'allenatore a inserire di nuovo Pjanic in regia con Bentancur mezz'ala.



LE ABITUDINI - Khedira ko e Ramsey in panchina, sono loro gli unici due centrocampisti in grado di entrare in area con i tempi giusti E Sarri - probabilmente - non se l'è sentita di schierare il gallese dal primo minuto. E allora ha provato a trasformare CR7 in CR9, ma 90' non sono bastati. Questione di abitudini: Ronaldo parte da sinistra e si accentra. Sempre e per sempre. Dybala si abbassa a prendere il pallone pronto a lanciare... chi? Nessuno, appunto. Perché anche Douglas Costa è ancora indietro fisicamente e non ha nelle corde l'inserimento in area senza palla. Però, il possess palla c'è. Quello. Solo quello. Troppo poco per una Juve che vuole vincere.