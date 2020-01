Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Roma Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato anche della condizione di, in crescita rispetto ai primi mesi di Juve: "Vediamo come è uscito. Ha avuto un paio di colpi seri nell'ultima partita. Aveva un dito del piede gonfio ieri, oggi stava già meglio, domani valuteremo. Ha qualità fisiche importanti anche a livello di recupero.. Vediamo come sta domani, ieri ero più pessimista, oggi più ottimista". QUI la conferenza completa di Maurizio Sarri