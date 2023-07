nell'intervista che l'allenatore della Lazio ha rilasciato a Sportitialia: "È un problema per la società, è chiaro che per me potrebbe essere una risorsa. Dipende tutto da quanto il ragazzo è coinvolto dalla situazione. Un Milinkovic con la testa libera è un giocatore di livello straordinario. È un giocatore che con noi tra gol e assist in due stagioni ha creato una quarantina di situazioni. Quindi si sta parlando di un giocatore straordinario che ora ha una vicenda contrattuale che non so a che conseguenze possa portare. È un problema societario, è una risorsa tecnica, però poi lì si va in una scelta che è puramente societaria”. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha intenzione di rinnovare. La Juve continua ad essere fortemente interessata al giocatore, che gradisce il trasferimento a Torino.