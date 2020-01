ha ricominciato a sorridere in bianconero con il suo mentore Maurizio Sarri in panchina. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa della rinascita dell'argentino, che a 32 anni ha cambiato alcune caratteristiche del suo gioco: "L'ho visto bene, oggi in allenamento era particolarmente vivo - spiega Sarri -in questo momento della carriera ha cambiato caratteristiche ma ha una capacità di giocare con la squadra che prima non aveva. E' un giocatore non comune". QUI tutta la conferenza di Maurizio Sarri