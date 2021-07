Nella lunga intervista di Sarri a Sportitalia - potete trovarla integralmente scorrendo in basso, dopo l'articolo -, si è parlato anche di Pauloe della situazione alla Juventus. Ecco le parole dell'ex tecnico bianconero."Come si recupera? Non credo sia difficile recuperare uno come Dybala, è un fuoriclasse. Tornare a lavorare insieme? Sì, questo l'ha detto, sì. Anno pieno di infortuni, non ha mai avuto la possibilità di andare al 100%. Ma con queste qualità è un recupero semplice. Credo sia arrivato il momento in cui o ci punta o lo cede".