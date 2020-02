Maurizio Sarri parla di Federico Bernardeschi nella conferenza stampa pre-Spal: ​"Sta piuttosto bene, chiaramente ha avuto un periodo di inattività però ormai sono 3-4 giorni che si sta allenando con il gruppo. Probabilmente non ha i 90 minuti in questo momento ed è senza dubbio nelle condizioni di giocare. Purtroppo per mille vicissitudini all'interno della rosa è stato sballottato da un posto all'altro, con stabilità potrebbe fare di più ma gli va dato atto di essersi messo a disposizione totale della squadra e dell'allenatore per qualsiasi ruolo. Chiaro che senza Douglas è un'alternativa anche per quel ruolo (esterno ndr)".