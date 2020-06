10







di Andrea Menon

La nuova Juve passa da Sarri, ma anche dai suoi interpreti. Il tecnico bianconero in queste settimane ha messo a punto la sua squadra, tra allenamenti prima individuali e ora di gruppo, per ripartire al meglio, visti i tre trofei da giocare (e possibilmente conquistare) in due mesi. Tutto in palio, ma chi gioca?



STRADA PREFERITA - La profondità di rosa consente a Sarri tante scelte, anche diverse per modulo, idee e caratteristiche. La strada preferita è quella che porta al 4-3-3 con Douglas Costa, Dybala e Ronaldo - il probabile tridente contro il Milan in Coppa Italia - ma non la più affidabile, viste le sempre precarie condizioni fisiche del brasiliano. Sarebbe sempre 4-3-3 anche il piano B: con Higuain al posto Dybala e uno tra Bernardeschi e Cuadrado a sostituire Douglas, ma il Pipita si è fermato per un problema alla coscia, rimettendo tanto in discussione. Lo stop potrebbe essere di un paio di settimane, così l'argentino rientrerebbe nel clou della ripresa di Coppa e campionato, costringendo Sarri a ripensare il suo undici. RICHIESTA A RONALDO - E le altre soluzioni? Come scrive la Gazzetta dello Sport, c'è qualche idea in fase di valutazione: il 4-3-1-2, con un trequartista muscolare come Ramsey o Bernardeschi alle spalle di Dybala e Ronaldo. O anche Cristiano Ronaldo centravanti, perché la batteria esterni al momento è completa, semmai manca una prima punta. Una richiesta fatta da Sarri a Ronaldo, più volte nel corso della stagione, ma che ha avuto sempre la stessa risposta: "No". E anche oggi non sarà diverso...