Dopo la netta vittoria contro il Bayer Leverkusen, che ha proposto una Juventus cinica e, così come contro la Spal, dominante tanto in fase difensiva quanto offensiva, arriva la prova del nove per i bianconeri di Maurizio Sarri, che domenica sera affrontano a San Siro l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri, attualmente primi in classifica a punteggio pieno dopo sei vittorie consecutive, vogliono l'impresa per legittimarsi a contendente per lo scudetto, ma i bianconeri non hanno intenzione di lasciare punti importanti per strada.



LE IDEE DI SARRI - Ecco perché Sarri pensa alla miglior formazione possibile, sperando in qualche rientro dall'infermeria, per presentarsi al massimo delle potenzialità alla grande sfida. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, difficile vedere Danilo, Douglas Costa e Mattia De Sciglio a disposizione prima della sosta e, di conseguenza, il tecnico bianconero chiederà un ultimo sforzo ai propri titolari di quest'ultimo periodo. Da trequartista rientra Aaron Ramsey tra i titolari, mentre resta un grande dubbio in attacco, al fianco di Cristiano Ronaldo, pur con un favorito tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. La probabile formazione della Juventus contro l'Inter nella nostra gallery dedicata.