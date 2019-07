In questo momento, Maurizio Sarri starà facendo conti su conti. Prima, però, avrà capito con quali uomini avrà a che fare. Grosse personalità e qualità importanti, come nel caso di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, gli ultimi arrivati a dare un senso alla mediana bianconera. Adesso, a centrocampo, ci sono addirittura 7 giocatori: qualcuno partirà, forse più di uno. Soprattutto se dovesse arrivare uno tra Pogba e Zaniolo.



A TRE - Intanto, si studia. Per Tuttosport, nella mente di Sarri, Rabiot sarà la mezzala sinistra del 4-3-3 che si sta concretizzando alla Continassa. Con lui, Ramsey assieme a Pjanic (con Emre Can out in virtù di una pericolosità offensiva). In alternativa? Il gallese spostato sulla trequarti con Pjanic vertice basso, Can e Rabiot mezzali. Ronaldo e Dybala davanti nel 4-3-1-2. Inverosimile, al momento, per un motivo su tutti. Anzi due: Bernardeschi e Douglas Costa.