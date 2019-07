Giorno dopo giorno. Piano dopo piano. La Juve si è mossa per rivoluzionare uno degli ultimissimi punti deboli da sistemare, ossia il centrocampo. Il tutto, specialmente, a costo zero. Una tradizione che continua e si fa sempre più importante, nei modi e nei nomi. Prima Pogba e Pirlo, l'anno scorso con Emre Can e oggi con Rabiot e Ramsey. La novità? L'ha raccontata Tuttosport: potrebbe essere il primo trio di centrocampo praticamente 'regalato': muscoli e quantità per la Signora. Che se li gode anche come capolavori di mercato.