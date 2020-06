1









Nei minimi dettagli. Maurizio Sarri sta riorganizzando la sua Juventus: e dato che si giocherà senza soluzione di continuità, il tecnico sa che i riposi saranno un fattore assolutamente determiannte. Come racconta Tuttosport, il lavoro è praticamente definito: ma lo sono soprattutto i giorni di stacco. Come saranno? 'A scacchiera', quasi in fila, in turni singoli (anche qui). Poco tempo per lavoro tattico da quando si inizierà a giocare: non ci sarà tempo materiale per una seduta, per i nuovi schemi. Sarri spera di aver sfruttato fino alla fine questo ritiro vecchio stile.



RITIRO - Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano, è possibile che la Juve vada qualche giorno in ritiro prima della partita contro il Milan. In attesa la decisione del Governo sulla possibilità che la partita venga spostata il 12 giugno.