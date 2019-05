Ve lo stiamo raccontando ormai da qualche giorno, la dirigenza bianconera l'ha messo in cima alla lista degli obiettivi per il futuro della propria panchina, anche se l'allenatore del Chelsea non è certamente l'unico. L'altra idea forte è quella che porta al nome di Mauricio Pochettino, che con il suo Tottenham si prepara ad affrontare la finale di Champions League.Trattative a parte per i bianconeri, c'è chi proprio non potrebbe sopportare l'idea di vedere uno come Sarri accasarsi alla Juve. Sono i tifosi napoletani, che hanno mandato un messaggio al tecnico, direttamente sotto la sua casa a Figline Valdarno. Uno striscione messo nella serata di ieri e che riporta la scritta: