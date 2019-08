La sua partita. Non sarà Juve-Napoli senza Maurizio Sarri, il grande ex della gara che, dopo tutti i problemi di salute, non vede l'ora di tornare in panchina per allenare i bianconeri guidandoli direttamente dal campo. Come spiega il Corriere dello Sport, la polmonite è ormai alle spalle, ma qualche disturbo collaterale c'è stato, compresa la lieve forma di aritmia tenuta sotto controllo. Ma la certezza è ancora lontana e non arriverà prima di domani. Se non riuscirà ad esserci, Sarri vorrebbe almeno essere con la squadra sabato per il discorso pre-partita e non in panchina.