Maurizio Sarri ha spiegato l'esclusione iniziale di Higuain al quale ieri sera a San Siro è stato preferito Dybala dal primo minuto: "Stanno facendo tutti e due molto bene. Gonzalo è stato fuori all'inizio perché abbiamo visto i dati dell'ultima partita e aveva medie elevate, più della media quindi il rischio che non fosse brillante era elevato. Abbiamo preferito ritagliargli uno spezzone di partita nella parte finale quando probabilmente intensità e ritmo erano più bassi. Abbiamo preferito far partire un altro giocatore in grandissima condizione che è Dybala. Quando fai le scelte con questi giocatori è un attimino più semplice".