Nell'immediato post partita di Atletico Madrid-Juve, Maurizio Sarri ha spiegato i problemi sulle palle inattive (qui il nostro approfondimento): "Il luogo comune per migliorare è passare ad uomo - le sue parole -. ma bisogna migliorare in aggressività ed attenzione: il primo gol non lo devi prendere, bisogna migliorare perché la sensazione è che se siamo passivi lo siamo anche a uomo, le marcature ad uomo diventano anche pericolose, ci lavoreremo perché ci sta costando qualcosa. Qui i ragazzi mi hanno detto che non avevamo mai fatto gol, ne abbiamo segnati due ma poi siamo leggeri in situazioni prevedibili e ci è costato la vittoria". Anche Simeone si è divertito a rimarcare i problemi difensivi della Juventus. In conferenza, il Cholo non ha lesinato punture: 'Lo sapevamo, soffrono su queste palle qui...'.