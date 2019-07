Sarri non ha avuto dubbi: il suo capitano era Leonardo. Nel giorno del suo debutto contro il Tottenham, il tecnico bianconero ha scelto l'ex Milan come rappresentante della Juventus. Il motivo l'ha spiegato oggi in conferenza stampa : "Il capitano è Chiellini, come d’accordo con Buffon. Se non c’è Giorgio andiamo per presenze e Bonucci ne ha di più. Ho detto ai ragazzi che era la mia idea ma ero disposto ad accettarne altre ed è andato bene così. Per me però la fascia è solo simbolica, il capitano si fa in spogliatoio".