Maurizio Sarri prova a trovare soluzioni alternative. Il tecnico della Juve in questi giorni alla Continassa ha iniziato un lavoro di adattamento per diversi giocatori in rosa, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. I tre titolari, complice l’infortunio di Khedira, al momento sono Bentancur, Pjanic e Matuidi, ma da soli non possono bastare.



EMRE CAN E RABIOT - Emre Can è un oggetto misterioso: scaricato in estate, escluso dalla lista Uefa, è restato contro tutto e tutti. Ora Sarri lo sta provando davanti alla difesa, per fare di lui il vice Pjanic ufficiale, anche per le costanti difficoltà che ha incontrato da mezzala. Aspettando sviluppi sul fronte PSG e possibile addio, Sarri prova a rivitalizzarlo così. Rabiot è invece pian piano cresciuto, ed ora è la prima alternativa ai titolari, infatti oggi con il Cagliari giocherà lui dal 1’ minuto, causa squalifica di Bentancur. La Premier lo cerca ma la Juve dice no, e Sarri ora lo utilizza a piacimento come mezzala sinistra o destra. Sperando migliori ancora.



BERNARDESCHI - Infine Bernardeschi. Il suo rendimento non ha mai entusiasmato i tifosi, ma Sarri ne ha apprezzato duttilità tattica e propensione al recupero. I recuperi di Ramsey e Douglas Costa lo fanno però scivolare in basso nelle gerarchie sulla trequarti. Quindi ora l’ex Fiorentina sarà provato come mezzala. E’ la sua chance per riprendersi la Juve, forse l’ultima.