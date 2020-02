La dirigenza sembra ancora compatta nella decisione, ma la posizione di Maurizio Sarri alla Juventus resta, se non a rischio, quanto meno sotto osservazione. Lo riporta Tuttosport, che spiega come ieri alla Continassa ci fossero anche Fabio Paratici e Pavel Nedved, per la ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di Verona. Un occhio vigile, insomma, per provare a scuotere l'ambiente e dimostrare che la Juventus non può permettersi di staccare la spina come ha fatto al Bentegodi, ma anche contro Napoli e Lazio (due volte). Tra oggi e domani, invece, è prevista anche la visita del presidente Andrea Agnelli al JTC, per lanciare ancora un messaggio di compattezza, ma anche di "ultima possibilità". Ulteriori passi falsi, non saranno più perdonati tanto facilmente.