La Juventus fatica a chiudere il campionato e l'altra sera contro il Sassuolo ha sprecato l'ennesimo match point. La posizione di Maurizio Sarri traballa e l'allenatore è sempre più in bilico. Prima il ko col Milan, poi i pareggi con Atalanta e Sassuolo; due punti in tre partite, troppo pochi per una squadra abituata a dominare la Serie A e vincerla con largo anticipo. Nonostante il +6 sull'Inter seconda in casa Juve ci sono ancora tanti dubbi sul futuro di Sarri.



FEELING - La società aveva scelto l'ex Napoli per vedere un gioco spettacolare e divertente che in realtà è riuscito solo a sprazzi. A complicare le cose sono arrivate anche le sconfitte in Supercoppa italiana prima e in Coppa Italia nella fase post lockdown. Sarri minimizza e prova a nascondere i problemi, ma la sensazione è che non sia riuscito pienamente a instaurare un rapporto di fiducia con tutto lo spogliatoio, e così iniziano a prendere corpo nuove ipotesi in caso di separazione tra Sarri e la Juve.



L'APERTURA DI ZIZOU - In Spagna Zizou Zidane ha appena conquistato l'undiscesimo trofeo sulla panchina del Real Madrid. L'ultimo? Proprio il francese, che l'ambiente Juve lo conosce bene per averci giocato, non ha chiuso la porta a un possibile addio alle Merengues: "Ho un contratto e mi godo cosa ho fatto, mi piace stare qui. Ma nel calcio non si sa mai cosa può succedere". Una porticina aperta con vista sul Torino e la mente che torna indietro di un anno. Zidane infatti era il prescelto di Agnelli per sostituire Allegri. Il preferito, l'obiettivo numero uno. C'era già un accordo che successivamente l'allenatore ha chiesto di rompere per tornare sulla panchina del Real dopo la parentesi Solari.



L'ALTRA PISTA - L'altra ipotesi è quella che porta a Mauricio Pochettino, profilo già valutato l'anno scorso prima di scegliere Sarri. L'ex allenatore del Tottenham è libero dopo la fine dell'avventura con gli Spurs ed è carico per una nuova sfida. L'argentino piace alla società: giovane e con idee nuove, ma ha anche l'esperienza per diventare protagonista in Europa. La Juve riflette e valuta il futuro.. Il destino dell'allenatore bianconero è nelle sue mani ed è legati ai risultati, soprattutto quelli in Champions. Sarri è sotto esame, e intanto spuntano già le prime ipotesi per la prossima stagione.