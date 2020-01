Ancora lui, Paulo Dybala. Maurizio Sarri lo leva di nuovo dopo le polemiche delle scorse settimane: al posto sul dentro Douglas Costa, è il terzo cambio a 10' dalla fine. Come l'ha presa stavaolta l'argentino? Non benissimo. Uscito a testa bassa, Sarri si è avvicinato a dargli una pacca ma appena Paulo si è seduto in panchina ha avuto un gesto di stizza lanciando i guanti come a dire "tocca sempre a me".