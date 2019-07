di Cristiano Corbo

Un sorriso sornione, di quelli che ti spuntano all'improvviso non avrà fatto fatica a trovare spazio sul volto di Maurizio Sarri. La Copa America brasiliana ha visto illuminare sotto la luna di Rio un talento che sembrava essersi perso tra i discorsi tattici e quelli motivazionali: no, non è stato il vero Alex Sandro nella scorsa stagione. Non lo è stato nemmeno in quella precedente, a onor del vero. Poi cambia l'aria, arriva quella di casa, e Alex è di nuovo un fulmine rabbioso, di quelli che portano avanti la palla al piede con un'idea precisa. Terzino, e nel suo senso più puro.



VITTORIA E BALDORIA - Quella di Tite, nei confronti di Sandro, è stata un'iniezione di fiducia che Alex ha raccolto con orgoglio feroce: fuori Marcelo, spazio interamente al suo estro. Che si è fatto valere non solo per il potere di rappresentare il proprio paese, ma soprattutto per quell'attestato di stima dopo un periodo in cui lui stesso sa di aver faticato tanto, tantissimo. Vincere, in questo senso, apre i porti di un nuovo approdo di Alex sul pianeta Juve, con l'asticella che si alza continuamente e le chiacchiere che si smagnetizzano e non attaccano più. Verosimilmente, Sarri gli parlerà e chiarirà un paio di aspetti. Più mentali che tattici. Perché Alex, se sta bene di testa, diventa semplicemente devastante. A dimostrarlo è stata la Copa America.